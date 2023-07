Nwankwo Kanu, ex attaccante di Inter e Arsenal, vivrà una nuova esperienza in qualità di presidente di un club calcistico tra i più importanti della Nigeria essendo diventato nuovo numero uno dell'Enyimba, la squadra campione nazionale in carica. L'annuncio è stato dato dal governatore dello stadio di Abia, Alex Otti. Kanu ha preso il posto di Felix Anyansi-Agwu, che ha guidato la società per 24 anni durante i quali ha vinto anche due CAF Champions League.