Dopo l'ufficialità che ha messo nero su bianco il matrimonio tra Emil Audero, portiere dell'Inter in prestito dalla Sampdoria nella scorsa stagione, e il Como, l'allenatore dei lariani Cesc Fàbregas ha detto ai canali ufficiali: "Emil è un ottimo acquisto per la nostra squadra. Ha giocato ai massimi livelli del calcio italiano e crediamo che sarà un giocatore importante per questa stagione e per quelle successive. Crescerà con noi mentre continuiamo questo ambizioso progetto".