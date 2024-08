Come molti altri colleghi, anche Denis Alibec terminerà la carriera nel suo paese, la Romania. L'ex nerazzurro, che a Milano non ha lasciato molte tracce, a 33 anni ha infatti deciso di lasciare il Muaither SC e, di conseguenza, il Qatar per vestire la maglia del FCV Farul Constanta. A seguire l'annuncio del diretto interessato.