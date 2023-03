Domani avversari in Tottenham-Milan, un passato da allenatore dell'Inter per entrambi, con risultati opposti. Antonio Conte e Stefano Pioli vengono raccontati da chi ha lavorato con loro da giocatore come Robert Acquafresca, che alla Gazzetta dello Sport racconta i due tecnici dal suo punto di vista: "Antonio è un tecnico duro, soprattutto sulla parte fisica spinge oltre il limite e costringe a crescere. Stefano è diverso, la tattica è il suo punto di forza. Per loro, il processo di apprendimento non finisce mai. Imparano, trasmettono, puntano sempre a migliorare.