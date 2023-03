"Oggi mi sento in dovere di rendere pubblica questa dichiarazione per esprimere il mio stato d'animo e chiarire in prima persona la disinformazione che sta circolando. E anche quando il silenzio può aiutare su certi temi o questioni delicate, ho un urgente bisogno di spiegarmi, per poter riprendere la mia vita personale, pubblica e professionale nel modo meno dannoso e traumatico possibile, tutelando soprattutto i miei figli che sono la mia priorità assoluta". Comincia con queste parole la lunga lettera che Hiba Abouk, moglie di Achraf Hakimi, affida alle colonne de El Pais dopo lo scandalo che ha colpito l'ex Inter. Il marocchino, come noto dai vari fatti di cronaca, è alle prese con un'accusa di stupro nei confronti di una donna di 23 anni.