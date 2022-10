Fabio Abiuso è uno dei grandi trascinatori la Pergolettese, dove è in prestito dal Modena. Intervistato da LaCasaDiC.com l'attaccante classe 2003 con un passato nella Primavera dell'Inter elegge i suoi attaccanti-modello, due dei quali vissuti in prima persona ad Appiano Gentile: "Haaland è il numero uno, per caratteristiche e gol. E’ un grande punto di riferimento. All’Inter ho lavorato con Dzeko e Lautaro, due fenomeni. Da un loro consiglio impari tantissimo: Lautaro ha una potenza fisica mostruosa. Dopo il primo allenamento ad Appiano, ho chiamato subito mio padre per raccontargli che Lautaro è un mostro, mi ha impressionato tantissimo. E Dzeko ha una qualità nel tocco, nel fare gioco e nel proteggere palla che è davvero rara, specialmente per uno della sua struttura fisica".