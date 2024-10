È lo Slavia il padrone di Praga. La formazione biancorossa supera per 2-1 lo Sparta Praga, una delle eurorivali di Champions dell'Inter, nel derby della capitale ceca e allunga al vertice della classifica davanti proprio alla compagine granata di Lars Friis, distante ora sei punti. Mojmir Chytil e Christos Zafeiris risolvono la pratica nel giro di 22 minuti, inutile la rete del 2-1 firmata da Albion Rrahmani. Nel finale, un'espulsione per parte: rosso per Martin Vitik dello Sparta e per Oscar Dorley sul fronte Slavia.