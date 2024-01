L'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League, ufficializza una cessione. Il club spagnolo annuncia di aver raggiunto l'accordo con il Fenerbahce per il prestito di Çağlar Söyüncü alla squadra turca fino alla fine della stagione in corso. "Dall'Atlético Madrid auguriamo a Çağlar Söyüncü buona fortuna per questa nuova sfida professionale", si legge in uno stralcio della nota.

Acuerdo con el @Fenerbahce para la cesión de Çağlar Söyüncü hasta la conclusión de la presente temporada.



https://t.co/5AAEJLcsF9



¡Te deseamos mucha suerte en este nuevo reto! pic.twitter.com/meLxVcDFyC — Atlético de Madrid (@Atleti) January 29, 2024