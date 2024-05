La conquista della seconda stella da parte dell'Inter ha scatenato la vena artistica di tanti musicisti di fede nerazzurra. All'elenco di brani celebrativi del ventesimo Scudetto interista si aggiunge ora Gabriele Pennacchio, meglio noto col nome d'arte di Surfa con la sua 'Doppia Stella', brano che celebra le vittorie interiste ed è una dedica a tutti i tifosi nerazzurri.

Afferma il rapper: “Dopo la vittoria della doppia stella nel derby, tra Instagram e YouTube mi sono arrivati numerosi messaggi che mi chiedevano di realizzare un nuovo brano sull’Inter. Due giorni prima di Inter-Torino, mi trovavo in vacanza fuori Milano e mi è venuta l’ispirazione ed in 3 ore il pezzo era finito. Ieri è stato pubblicato ed in meno di 12 ore ha superato le 100.000 visite su Instagram".