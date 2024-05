Basta un pareggio al Parma contro il Bari (1-1 al San Nicola) per l'aritmetica certezza della promozione in massima serie. Pecchia conquista la terza promozione in carriera: gioia infinita quella dei ducali, che hanno condotto un campionato pressoché perfetto, giocando a tratti un calcio strepitoso costruito sulla tecnica in velocità. In attesa di scoprire le altre due promosse (una diretta e una ai playoff), la Serie A accoglie dunque la sua prima new entry per la prossima stagione.