Dopo la lunga e festa-Scudetto e i due giorni successivi di 'ferie', concessi da Inzaghi, l'Inter è tornata ad allenarsi quest'oggi alla Pinetina, dove gli animi sono, come da previsione, ancora colmi di gioia ed entusiasmo. Alla sessione odierna andata in scena al Suning Training Centre non ha preso parte il portiere, Yann Sommer.

Lo svizzero ha accusato qualche linea di febbre ed è rimasto a casa a riposo, ma il suo rientro - fa sapere TMW - potrebbe avvenire già nella giornata di domani, quando l'ex Bayern Monaco rientrerebbe, ovviamente, subito in gruppo. Esclusi dal lavoro dettato dallo staff di Inzaghi anche Francesco Acerbi, alle prese con le terapie per guarire dalla pubalgia, e Federico Dimarco, impegnato sul campo ma svolgendo lavoro personalizzato.

