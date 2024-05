Arrigo Sacchi, interpellato dalla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla proiezione del Milan, considerando anche l'Inter nell'analisi: "Perché non tenere Pioli? Io credo che la sua esperienza al Milan sia tutto sommato positiva. Ha vinto uno scudetto e la società aveva speso meno delle avversarie. In quell’occasione ha stupito tutti e ha divertito il pubblico. In questa stagione, se tutto va bene, si piazza al secondo posto in campionato: significa che soltanto l’Inter ha fatto meglio. E poi posso fare una domanda?", conclude.