Fabio Bazzani, ex attaccante oggi commentatore tecnico di DAZN, intervistato dal Quotidiano Sportivo ha sottolineato i grandi meriti del Bologna di Thiago Motta: "Il Bologna è la realtà più importante, in ascesa e bella del campionato, tolta l’Inter che ha fatto campionato a sé ed è sotto gli occhi di tutti. Ha un grande collettivo, si esalta nel gioco. Ha individualità, che si esprimono però per la squadra: per questo fatichi forse a trovare l’episodio nelle partite bloccate in casa. Ma questo fa parte anche del periodo del campionato e in compenso ne hai vinte e quattro e pareggiate 2 delle ultime 6 fuori, dando spettacolo".