Intervenuto su TVPlay, Angelo Di Livio ha parlato ampiamente dello Scudetto e dell'Inter e dei relativi festeggiamenti, ammonendo pesantemente Juan Cuadrado, 'reo' di aver saltato al coro dei tifosi nerazzurri 'Chi non salta bianconero è': "E’ una vergogna quello che ha fatto Cuadrado; uno che sta 10 anni alla Juventus non può fare una cosa del genere. Lo dico sinceramente, mi dispiace. Luigi Di Biagio non l’avrebbe mai fatto. E neanche io. Stai 10 anni in un club. E 10 anni sono tanti. Ti mandano via e hai il rancore? Sono dieci anni! E’ stato molto scorretto nei confronti della Juventus”. Critiche anche nei confronti di Denzel Dumfries: "Il comunicato di Dumfries non ha senso. Se voleva fare una cosa doveva chiamare Theo Hernandez e chiedergli scusa. Così finiva lì".

Di Livio parla anche di Simone Inzaghi: "Complimenti, ha strameritato lo Scudetto. Ma il grande allenatore secondo me deve ripetersi. Se vuoi aprire un ciclo vincente devi vincere ogni anno. Arrivare in finale di Champions è un grande percorso, ma devi vincere. Il futuro? Nella testa di Inzaghi, secondo me, c’è la possibilità di allenare in Premier. Anche se penso che rimarrà un altro anno all’Inter". Cosa deve fare ora l'Inter sul mercato? "Devi alzare il livello tecnico e fisico. Decideranno poi chi mettere sul mercato, ci sono molti giocatori da prendere. In difesa qualcosa va fatto. A centrocampo hanno preso già Piotr Zielinski. Nicolò Barella è il miglior centrocampista italiano. Anche d’Europa direi. Frattesi sta spingendo per arrivare a quel livello lì. Ci sono delle squadre che hanno possibilità di prendere Barella. E secondo me devi anche riconfermarti. Anche i leader della squadra devono riconfermarsi per il prossimo anno. Come Lautaro Martinez. L’Inter deve poi indovinare due o tre giocatori di una certa esperienza, che hanno già giocato la Champions e può diventare di primissima fascia”.