Nuovo rinforzo per l'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League. I Colchoneros hanno ufficializzato l'arrivo di Horatiu Moldovan, portiere classe 1998 proveniente dal Rapid Bucarest, che ha firmato con il club iberico un accordo fino a giugno e per le prossime tre stagioni. Moldovan, otto gettoni con la maglia della Romania, ha collezionato sin qui 10 clean sheet in 22 partite giocate col Rapid in questa stagione. Il tutto mentre l'Atletico ha raggiunto l'accordo per il prestito fino a giugno dell'attaccante della Juventus Moise Kean.

Contemporaneamente, lascia Madrid il difensore Javi Galan, arrivato quest'estate dal Celta Vigo: il terzino finirà la stagione nella Real Sociedad.