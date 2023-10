Torna alla vittoria per il Benfica, euro-rivale dell’Inter in Champions League, che batte per 2-0 l’Arouca in Coppa di Lega. A sottoscrivere la vittoria sono Angel Di Maria e Cabral, segnando una rete per tempo che valgono i tre punti. A trovare la zampata vincente era stato anche l’ex nerazzurro Joao Mario ma la rete è stata annullata per offside.