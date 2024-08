"Penso che sia uno sviluppo positivo, perché consentirà ai club di affrontare più avversari provenienti da paesi diversi e squadre che non abbiamo mai affrontato prima". Così Thiago Scuro, direttore generale del Monaco, ha commentato ai canali ufficiali del club il nuovo format della Champions League.

"Ci sono anche squadre di diversi livelli, quindi è positivo per la diversità della competizione e per i tifosi - prosegue - Sicuramente ci vuole un po' di tempo per capire il sorteggio, perché il format cambia molto con queste otto partite della fase a gironi e con il sistema dei play-off. Ma trovo molto interessante scoprire tutto questo. Affronteremo il Barcellona, ​​l'Inter, l'Arsenal... Partite molto belle per i tuoi tifosi! Ecco perché volevamo qualificarci alla Champions League! Siamo molto felici di avere l'opportunità di accogliere alcuni di questi club a Monaco e di viaggiare verso altri. Ma anche di scoprire nuove avversarie come la Dinamo Zagabria e vedere come giocheranno in questa competizione i giocatori che ci hanno accompagnato quest'estate. In questo sistema è molto importante fare punti, indipendentemente dal fatto che si tratti di una partita in casa o in trasferta e quale sia l'identità della squadra che affrontiamo"

"Il nostro obiettivo principale - dice ancora Thiago Scuro - è arrivare ai play-off, poi vedremo cosa succederà. Ma siamo davvero concentrati su questa fase. Adoro questa competizione, che ho sempre seguito dal Brasile da tifoso, e ora che sono in Europa. Personalmente ho avuto la possibilità di assistere ad alcune partite dal vivo a scorsa stagione. È stato incredibile vedere la passione che circonda queste partite e sentire l'emozione che attraversa i giocatori e il pubblico. Quindi sono davvero felice di sperimentarlo dal vivo quest’anno. Ovviamente è un’opportunità per noi per mostrare il nostro livello. L'AS Monaco è un club che vuole fare della Champions League un'abitudine. La nostra sfida è quindi quella di esserci anche l'anno prossimo, per commentare insieme il sorteggio. Deve essere naturale per il club giocare ogni anno la Champions League. Formula più appetibile? Per me lo è! Per i tifosi è una possibilità di vedere partite più importanti, oltre al fatto che la fase di campionato sarà molto intensa da vivere. Ogni punto conterà per una possibile qualificazione, quindi sì, penso che sia una formula più entusiasmante di quella vecchia".