Troppo facile per il Salisburgo che batte il Lustenau, ultimo in classifica, con un netto 4-0 nel turno di campionato disputato oggi. In rete per la capolista austriaca Simic, Solet, Konaté e Gloukh. Il Salisburgo affronterà ora martedì in Champions League il Real Sociedad, prima dello doppio scontro con l'Inter di Inzaghi.