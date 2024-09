Per festeggiare al meglio l'avvenuta qualificazione alla League Phase di Champions League , che li vedrà sfidare anche l'Inter a San Siro, la Stella Rossa ha deciso di fare un bel regalo ai propri tifosi. Il club serbo ha infatti annunciato che in occasione del prossimo match di campionato, in programma sabato alle 19 contro il Napredek, l'ingresso allo stadio Marakana-Rajko Mitić sarà gratuito.

Un'occasione studiata anche per celebrare il 61esimo anniversario dell'inaugurazione dell'impianto. Sarà l'opportunità anche per accogliere i nuovi rinforzi Nemanja Radonjić, Rade Krunić e Silas, arrivati nelle ultime ore di mercato.