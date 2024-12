Vittoria in rimonta quest'oggi per lo Sparta Praga, prossimo avversario dell'Inter in Champions League. La formazione granata ha superato per 2-1 lo Jablonec trovandosi però costretta a rincorrere la squadra ospite passata in vantaggio grazie a Vakhtang Chanturishvili che con una volée dalla distanza sorprende il portiere Peter Vindahl che fa decisamente una brutta figura nel provare a bloccare il pallone. La rimonta arriva nella ripresa grazie alle reti di Albion Rrahmani e Victor Olatunji. Sparta che con questo successo si porta a quota 37 in classifica.