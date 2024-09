Kassoum Ouattara, esterno del Monaco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Auxerre. Il giovane difensore monegasco ha toccato anche il tema dell'imminente avventura in Champions League: "È un sogno che ho da bambino, spero che andremo lontano. Dobbiamo divertirci il più possibile perché giocheremo contro grandi squadre. Anche noi lo siamo, quindi faremo tutto il possibile per accontentare i tifosi. Sappiamo di cosa siamo capaci, speriamo di continuare questo slancio. Siamo certi che l'anno scorso siamo riusciti a costruire un'identità".