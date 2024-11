L'Inter ospiterà il Monaco il prossimo 29 gennaio, nell'ultima gara della prima fase di Champions League. Il Corriere dello Sport ha intervistato Thiago Scuro, il direttore sportivo dei monegaschi, che domani sarà avversario del Bologna.



Sette punti in tre partite, siete la vera sorpresa della Champions?

"Credo di sì, abbiamo battuto Barcellona e Stella Rossa e pareggiato una gara molto difficile contro la Dinamo Zagabria. Quello con il Bologna, però, può essere il match chiave: con un risultato positivo ci metteremmo in posizione più tranquilla in ottica playoff".

In Ligue1 sono arrivate due sconfitte di fila, inattesa l’ultima contro l’Angers, ma potete essere l’anti-Psg?

"È ancora troppo presto per dirlo, ne riparliamo in primavera. Il campionato è la nostra priorità: vogliamo arrivare nelle prime tre posizioni perché intendiamo giocare la Champions League tutti gli anni; in coppa, l’obiettivo sono i playoff".



Ci racconta il modello Monaco?

"La nostra strategia si basa sui talenti: costruire i campioni in casa, la formazione dei giovani dell’Accademia fa parte del nostro Dna, così come lo scouting. Il mix della squadra si completa con giocatori di esperienza, come capitan Zakaria, Minamino, Golovin, e con un allenatore perfetto per idee, mentalità e capacità di dialogo come Adi Hütter".

Qual è l’idea di calcio?

"Siamo una squadra molto aggressiva, offensiva, che fa tanta pressione per recuperare la palla e andare in verticale".