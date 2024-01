Impegno importantissimo, quello di domani, per il Girona, la formazione che sta stupendo l'Europa con la sua fantastica corsa al vertice della Liga spagnola: la compagine catalana sfiderà infatti l'Atletico Madrid, prossima avversaria dell'Inter in Champions League. Sfida con l'Atletico Madrid che il tecnico dei Blanquivermells Michel, intervenuto in conferenza stampa, definisce così: "Sarà una grande partita, mi aspetto la migliore atmosfera dai nostri tifosi, come sempre. Sono molto grato per la risposta della gente.

Mi aspetto un incontro molto bello e molto difficile. L'Atlético è una grande squadra, è una squadra fatta per lottare per il campionato come lo sono Real Madrid e Barcellona e non noi, che puntiamo all'Europa. Sarà difficile, ma sono anche molto fiducioso nella nostra migliore versione per domani”.