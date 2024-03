Dopo il brutto ko incassato questa sera contro l'Athletic Bilbao in Copa del Rey, il capitano dell'Atletico Madrid, eurorivale dell'Inter in UCL, Koke ha detto a TVE: "Avevamo un piano per la partita, ma in due occasioni ci hanno segnato due gol. Una giornata difficile, non siamo stati in grado di fare ciò che avremmo potuto. Ci dispiace per la gente che è venuta fin qui e per quella rimasta a casa. Oggi non siamo stati all'altezza, ci abbiamo provato con tutti i mezzi".

Rimane soltanto la Champions:

"Competeremo per la Liga e la Champions ovviamente. In campionato cercheremo di andare più lontano possibile, in Champions abbiamo una partita in casa contro un rivale molto difficile e cercheremo quantomeno dare un'impressione diversa rispetto a oggi".