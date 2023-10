João Victor non fa parte della comitiva del Benfica che ha raggiunto in queste ore Milano, dove domani è in programma la sfida di Champions League contro l'Inter, valida per la seconda giornata del girone D. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, Roger Schimdt, tecnico delle Aguias, ha deciso di non convocare il difensore 25enne per lo scarso impegno messo nell'allenamento di sabato scorso. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha costretto il tedesco a escludere il brasiliano dalla partita con i nerazzurri per motivi disciplinari.