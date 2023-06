John Stones, difensore del Manchester City, ha parlato a Sky Sport UK della finale di Champions, proiettandosi anche attraverso un percorso nel passato: "Non avevo mai pensato che sarei diventato un professionista, che avrei giocato per l'Inghilterra e che avrei vinto la Premier League. È difficile esprimere a parole tutto quello che ho ottenuto in questi anni. Arriviamo a questa finale con grande fiducia, crediamo in noi stessi, in quello che abbiamo già vinto e nel modo in cui stiamo giocando, ma sappiamo che in una finale ci sono tanti fattori che entrano in gioco".