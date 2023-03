Simao Sabrosa, dirigente del Benfica, ha parlato del sorteggio dei quarti di finale di Champions League anche ai microfoni di Sky Sport: "Affronteremo una squadra forte, l'Inter sta giocando bene e facendo molto bene in questa stagione. Sarà difficile perché sono arrivati secondi in un gruppo con Bayern Monaco e Barcellona. Massimo rispetto per loro, è un club storico".