Tornato al Benfica in estate dopo aver detto addio alla Juventus da svincolato, Angel Di Maria certamente non si aspettava un ko all'esordio in Champions come quello arrivato al Da Luz col Salisburgo. "Non era l'inizio che volevamo, ma meritavamo molto di più di quello che dice il risultato - ha scritto il Fideo su Instagram -. Giocando come abbiamo fatto e dimostrando questo carattere, credo che arriveremo molto lontano. Sono orgoglioso di questo gruppo. Ringrazio i tifosi per il loro affetto e sostegno durante tutta la partita".