Continua il momento poco felice per il Benfica che dopo la sconfitta in Champions League contro la Real Sociedad fallisce la vittoria anche in campionato. Solo 1-1, infatti, nella sfida interna contro il Casa Pia nonostante il gol del vantaggio firmato al 44' da Joao Mario. Nella ripresa il Casa Pia prima fallisce un rigore con Felippe e poi trova il pari all'81' con Larrazabal. Le Aquile restano comunque al primo posto, ma rischiano adesso il sorpasso da parte dello Sporting e l'aggancio da parte del Porto.