Dopo le dichiarazioni a caldo rilasciate ieri sera dopo il sorteggio dei gironi di Champions League, Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, è tornato sul tema stamane in conferenza stampa, non mancando di usare l'ironia per raccontare la sfortuna di trovarsi di fronte due big come Inter e Barcellona: "Trovare Lewandowski è come la legge di Murphy, me l'aspettavo - le parole del tedesco - . Sicuramente è il gruppo più impegnativo della fase a gironi, ho già in mente come potrebbe andare ma non lo dirò ora. Penso che possiamo arrivare primi. Sicuramente non possono più dire che siamo fortunati con i sorteggi".