Parlando alla Bild am Sonntag, il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic rivela di aspettarsi un atteggiamento ben diverso dalla squadra dopo le ultime partite senza successi in campionato, una volta che riprenderanno le ostilità dopo la parentesi delle Nazionali: "Giocheremo diversamente dopo la sosta. Me lo aspetto anche io. L'intensità fisica, la fame e la volontà di spingersi al limite in ogni partita sono i presupposti per il successo. Abbiamo anche bisogno di uno sfruttamento delle opportunità molto migliore e più mirato. Abbiamo parlato con Julian Nagelsmann di tutti gli aspetti del nostro inizio di stagione, compresi quelli positivi, perché non c'è stata solo la sconfitta di Augusta, ma tanti gol all'inizio e due vittorie senza subire gol in la Champions".