Il Bayern Monaco va in astinenza di vittorie in Bundesliga. Il momento negativo inaugurato dalla striscia di tre pareggi consecutivi in campionato viene infatti evidenziato ulteriormente da una sconfitta per 1-0 sul campo dell'Augusta, vittoriosa grazie a una rete nella ripresa di Berisha. Il dominio del possesso e delle occasioni non basta: la squadra di Nagelsmann non riesce più a trovare i tre punti. L'avvio complicato nel campionato nazionale viene inoltre evidenziato da un dato: l'ultima volta che i bavaresi avevano inanellato una striscia di quattro partite senza vittorie era il 2001.