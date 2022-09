E' lucida l'analisi a mente fredda di Xavi Hernandez circa il ko subito dal suo Barcellona per mano del Bayern Monaco in Champions League martedì scorso: "Penso che possiamo battere chiunque, ma dobbiamo dimostrarlo - le parole del leggendario numero 6 blaugrana in conferenza stampa -. Il feeling nel primo tempo è stato molto buono, ma poi doveva tradursi in gol, dobbiamo continuare e insistere: questa è la strada. Non bisogna trovare dei colpevoli, la Champions è questa: se non schiacci, viene schiacciato".