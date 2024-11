Prima il Newcastle in Premier League, poi l'Inter in Champions League mercoledì a San Siro. Raggiunto da TNT Sports prima del match del St. James Park, Mikel Arteta inquadra così i prossimi appuntamenti dei Gunners: "Giocare contro Newcastle e Inter? Questo è quello che vogliamo, disputare partite così importanti in grandi stadi a partire da oggi in questo grande scenario che è St. James Park".