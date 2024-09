Dopo il pari a reti bianche del Gewiss Stadium contro l'Atalanta, il centrocampista dell'Arsenal Declan Rice ha analizzato il risultato a Sky Sport: "Quella di Gasperini è una squadra molto difficile da affrontare, lo scorso anno abbiamo visto tante loro gare in Serie A ed Europa League e quest'anno sono ripartiti bene, giocano uomo su uomo a tutto campo ed è stata dura. Noi però abbiamo difeso bene e lavorato al meglio in pressione. Forse dovevamo fare meglio in fase di possesso, siamo stati troppo frettolosi".

L'Atalanta non è una tipica squadra italiana e non a caso ha vinto l'Europa League.

"Sì, molto diversa. Non giochiamo contro squadre così in Premier League, sono anche bravi a scivolare nelle varie posizioni. Potevamo fare meglio, ma ci prendiamo gli aspetti positivi di questo match perché l'Atalanta è una buona squadra".