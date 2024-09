Restano incerti i tempi di recupero di Martin Odegaard, leader tecnico dell'Arsenal che si è infortunato alla caviglia con la Nazionale norvegese. A precisa domanda in conferenza stampa, Mikel Arteta, manager dei Gunners, ha risposto così: "Sarà questione di settimane, ma non posso ancora garantire quando tornerà. Ora non posso dirvi di più. Prima della sosta internazionale di ottobre comunque improbabile".

Per la cronaca, gli inglesi affronteranno l'Inter in Champions League il prossimo 6 novembre.