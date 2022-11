Per il terzo anno consecutivo l'Inter prenderà parte alla Milan Games Week & Cartoomics , confermando il proprio impegno negli Esports .

"In programma a Rho Fiera Milano dal 25 al 27 novembre, è il più importante evento in Italia dedicato al gaming e agli esports - spiega il club nerazzurro in una nota ufficiale -. Dal 2011 ospita ogni anno oltre migliaia di visitatori pronti a scoprire le ultime novità del settore, i più grandi tornei di Esports e tanti momenti di spettacolo. Inter sarà grande protagonista domenica 27 novembre, assieme a KONAMI, Global Football Videogame Partner del Club. Al Padiglione 20, presso la Esports Arena, sarà presente uno spazio interamente nerazzurro. Il KONAMI Booth sarà la casa dei tifosi nerazzurri appassionati di Esports che potranno mettersi alla prova con eFootball™. Le occasioni di intrattenimento saranno molteplici: lo spazio sarà dotato di una photo-shoot area, di diverse gaming station e di un'area leisure completamente a tinte nerazzurre".