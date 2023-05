Che Giorgio Scalvini piaccia e non poco in casa Inter non è una novità, a domanda diretta lo stesso Beppe Marotta lo ha confermato. Infatti nelle aspirazioni della dirigenza nerazzurra sarebbe il classe 2003 dell'Atalanta l'erede ideale di Milan Skriniar, prossimo a salutare destinazione PSG a parametro zero. C'è però un problema non da poco, anzi due: la valutazione di almeno 40 milioni di euro del difensore e la strategia dei bergamaschi che non hanno fretta di cederlo. Infatti, con la possibilità di disputare una coppa europea la prossima stagione e, chissà, vederlo tra i convocati all'Europeo 2024, il suo valore potrebbe aumentare ulteriormente, attirando ricche proposte dall'estero.

Ad oggi Inter e Napoli sono i club che lo stanno monitorando con maggiore riguardo, consapevoli del fatto che in prima istanza l'Atalanta vorrebbe solo cash sena contropartite. Non si tratta comunque di una presa di posizione definitiva perché storicamente i bergamaschi accolgono volentieri giovani da far crescere nell'ambito di cessioni importanti. All'estero, dopo l'Atletico Madrid, anche Newcastle, Tottenham (durante la gestione di Antonio Conte), Manchester City e Chelsea gli hanno messo gli occhi addosso.

Scalvini ha un contratto fino al 2027 da appena 250 mila euro che con i bonus tocca i 400 mila. Il suo club gli ha proposto un adeguamento fino a un milione a stagione ma non c'è ancora accordo perché la sensazione è che altrove guadagnerebbe decisamente di più. Una mancata intesa potrebbe pertanto spingere il ragazzo di Chiari a chiedere la cessione, mettendo così pressione all'Atalanta. L'Inter è in contatto continuo con l'agente Tullio Tinti, con il quale ha un discorso apertissimo per il rinnovo di un altro difensore scuola bergamasca, Alessandro Bastoni. In Viale della Liberazione sognano l'accoppiata, ma ad oggi la cifra in ballo è troppo alta.

