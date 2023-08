I recenti rumors su un possibile ritorno di Alexis Sanchez all'Inter non sono del tutto campati in aria. Anzi, meritano ulteriore approfondimento. Innanzitutto, condicio sine qua non, l'addio di Joaquin Correa che oggi, con il probabile arrivo di Gianluca Scamacca, sarebbe la quarta punta. Una volta trovata una sistemazione al Tucu, allora in Viale della Liberazione valuterebbero i candidati a prenderne il posto.

In tal senso, il cileno, reduce dalla stagione positiva al Marsiglia, è stato proposto ai milanesi dall'agente Fernando Felicevich che come noto vanta ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra. Sanchez ha già ricevuto un paio di ricche offerte dall'Arabia Saudita, biennali con opzioni per una terza stagione da parte di Al-Nassr e Al-Shabab. Ma l'ex Barcellona preferisce rimanere in Europa, Italia o Spagna sarebbero le sue destinazioni preferite e un ritorno a Milano, dove si è trovato molto bene, è in cima alle sue preferenze.

Chiaramente rispetto ai tempi del suo addio, maturato dopo una lunga trattativa sulla buonuscita, la sua richiesta economica non sarebbe molto alta, ma si accontenterebbe di 2,5-3 milioni. Sarebbe, in altre parole, un'operazione molto simile, anche per costi, a quella che ha portato Juan Cuadrado all'Inter.

Da Viale della Liberazione non è arrivata né una risposta positiva né negativa al ritorno dell'attaccante classe '88, perché oltre a dover piazzare Correa andrebbero valutate bene le condizioni economiche della trattativa. Certo, rispetto al Tucu i costi satebbero inferiori e una cessione remunerativa dell'argentino darebbe maggiori vantaggi finanziari all'avvicendamento. In più, con Scamacca classe '99 e Lautaro Martinez e Marcus Thuram del '97, nel reparto avanzato mancherebbe quella figura esperta che renderebbe più completo l'attacco. Naturalmente i tempi non saranno lunghi, perché Sanchez vorrebbe conoscere quanto prima il suo futuro e le offerte non gli mancano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!