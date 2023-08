Dopo aver 'piazzato' Joaquin Correa al Marsiglia, dove l'argentino continuerà a guadagnare lo stesso stipendio percepito a Milano per 5 anni in caso di riscatto (3 milioni a stagione), Alessandro Lucci ha provato a proporre in cambio del Tucu, come quarta punta all'Inter, Luis Muriel, altro suo assistito in odore di uscita dall'Atalanta.

Nulla da fare, la dirigenza di Viale della Liberazione ha ormai fatto la sua scelta e Alexis Sanchez venerdì è pronto a volare a Milano assieme al suo agente Fernando Felicevich, per firmare il suo secondo contratto con l'Inter. Confermato l'ingaggio che attende il cileno: 2,5 milioni netti più bonus per una stagione.