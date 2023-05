Dal 20 maggio all'11 giugno in Argentina si terrà il Mondiale U20, con alcuni dei migliori prospetti del calcio internazionale e gli occhi degli scout di tutto il mondo addosso. Tra gli attesi protagonisti, nella Seleccion che ospita il torneo, c'è anche Valentin Carboni, 18enne stellina dell'Inter con più di una presenza in prima squadra e leader tecnico della U19 di Cristian Chivu, che dovrà fare a meno di lui per il finale di stagione. Giocatore sul quale in Viale della Liberazione c'è assoluta fiducia e già si pensa a legarlo con un contratto pluriennale. Al termine del Mondiale il figlio di Ezequiel Carboni firmerà così il suo primo contratto da professionista con l'Inter.

Nel frattempo, il fratello Franco rimarrà probabilmente un'altra stagione al Monza, dove spera di ritagliarsi ulteriore spazio. Ad agevolarlo potrebbe essere la partenza di Carlos Augusto, possibile protagonista del prossimo mercato estivo.

