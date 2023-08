Settimana chiave questa per Sebastiano Esposito, che ancora non conosce il suo futuro. L'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce da una pre-season incoraggiante, attende di capire quale sarà la prossima maglia che indosserà. A livello personale il classe 2002 è combattuto, perché l'ipotesi Sampdoria sembra l'ideale per la sua crescita, e sarebbe un'operazione stile Filip Stankovic (prestito con diritto di riscatto e contro riscatto) per il club nerazzurro, ma il richiamo della Serie A a Verona è ancora forte. Il problema è che in gialloblu la concorrenza davanti sarebbe tanta mentre nella Genova blucerchiata avrebbe molto più spazio in un campionato di Serie B ma in una piazza che vale la Serie A. Più defilate le soluzioni che portano a La Spezia (dove sono gli altri due fratelli Salvatore e Francesco Pio) e riportano a Bari (dove Seba tornerebbe volentieri).

Tra oggi e domani la dirigenza di Viale della Liberazione farà il punto con l'agente Mario Giuffredi e spingerà per la destinazione Sampdoria, sperando di ottenere il sì definitivo da Esposito.