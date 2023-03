Non è ancora tempo di bilanci e previsioni future, ma tra qualche mese lo sarà. Stiamo parlando del futuro prossimo sportivo di Gabriel Brazao, portiere classe 2000, vincolato all’Inter da un contratto che scadrà a fine giugno del 2024, ma da gennaio scorso in prestito, in Serie B, alla Spal. Il brasiliano, che ha esordito con il club di Ferrara proprio nell’ultimo turno del campionato cadetto (perso 3-0 contro il Genoa), presto dovrà sedersi al tavolo delle trattative con il club nerazzurro per capire se ci sarà da prolungare il contratto in essere, che appunto scadrà tra poco più di dodici mesi.