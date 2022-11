Mentre la priorità della dirigenza nerazzurra è il rinnovo di Milan Skriniar, c'è anche da considerare l'intero reparto difensivo che rischia di essere stravolto la prossima stagione. Dei cinque centrali attualmente in rosa, considerando Federico Dimarco ormai un esterno, solo Alessandro Bastoni ha il contratto garantito per la prossima stagione (con scadenza 2024, quindi da rinnovare quanto prima). Ma gli altri, partendo da Skriniar per arrivare poi a Stefan de Vrij, Danilo D'Ambrosio e Francesco Acerbi, hanno tutti la scadenza il 30 giugno 2023. Proprio quest'ultimo però è in una situazione diversa rispetto ai compagni di reparto. Acerbi è infatti in prestito all'Inter dalla Lazio, con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. La sua intenzione ovviamente è rimanere, e combacia con quella di Simone Inzaghi che sta ottenendo dal centrale esattamente quello che si aspettava: prestazioni solide, sicurezza ed esperienza.