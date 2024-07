Appuntamento per domani mattina. La nuova stagione dell’Inter inizierà con una convocazione dei giocatori per le 09.30 del mattino. Presenti, tra gli altri, i tre nuovi acquisti Mehdi Taremi, Luka Topalovic e Josep Martinez, oltre a Francesco Acerbi, Yann Bisseck e Henrikh Mkhitaryan. Presenti anche alcuni giocatori in uscita e altri aggregati dalla Primavera.