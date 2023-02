Quando l’Inter merita gli elogi, è giusto e deontologicamente corretto spendere belle parole per i nerazzurri. Quando invece le cose non vanno per X Y motivi, servono le critiche. Quelle costruttive però, come spesso specificato da Inzaghi. E non quelle buttate lì tanto per, magari anche solo perché il proprio tifo combacia con quello dei rivali della Beneamata (discorso che vale per tutti, ovviamente). Questo principio è la base del giornalismo, ma oserei dire pure dell’educazione di una persona.

Tutto questo preambolo per dire (anzi per scrivere) che sicuramente l’Inter in campionato poteva fare meglio. Con 6/7 punti in più in classifica la Beneamata sarebbe stata pienamente ancora in corsa per lo Scudetto (ossia non sarebbe oggi un sogno adesso) e nessuno potrebbe sostenere il contrario. C’è da sottolineare però come il peccato sia originale, nel senso stretto del termine. Ad inizio stagione infatti i nerazzurri hanno perso troppe partite. E oggi, nonostante un finale di 2022 e un principio di 2023 positivi (basta leggere le statistiche) il Napoli è ancora lontano. Bravi quindi i ragazzi di Spalletti (a proposito, io credo che il mister toscano meriti di conquistare almeno un Tricolore nella sua carriera), che sia da insegnamento per quelli di Inzaghi. Non si deve però dimenticare che l’Inter ha passato il turno in Champions League in un girone assai complicato, vinto dominando la Supercoppa Italiana col Milan ed è in semifinale di Coppa Italia. Ergo, su quattro obiettivi uno è stato raggiunto, due sono perseguibili e solo uno, lo Scudetto, è lontano, nonostante il secondo posto in classifica. Volenti o nolenti insomma ad oggi la stagione, a livello di risultati, è positiva. Si poteva fare sicuramente meglio in A, ma nelle restanti competizioni si è fatto centro (per ora).