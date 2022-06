Mai come quest'anno il mercato riempie le giornate dei tifosi italiani. Privati del solito Mondiale estivo, dirottato vergognosamente a novembre-dicembre per compiacere chissà chi lasciandolo ospitare dal Qatar, il popolo calcistico nostrano non può fare altro che indirizzare la propria passione sul calciomercato, ancor più di quanto non avesse fatto finora.

Mai come quest'anno la sessione estiva è diventata una gara a chi la spara più grossa e, successivamente, a chi rivendica la paternità cronologica della notizia. Ormai è la corsa al "Ve l'avevo detto prima io". E i social non hanno fatto altro che aumentare l'ossessione. Un'ossessione palese dell'apparire che sovrasta totalmente l'essere, con colleghi che sparano sui propri profili “notizie” a profusione, con faccine e bandierine come il più tenero degli adolescenti. Contenuti spesso enigmatici, volutamente nebulosi, col tentativo goffo di creare un hype che tenga i tifosi – ormai trattati alla stregua di soli utenti – incollati sui vari dispositivi per restare aggiornati. Poco giornalismo, tanto piazzismo.

E così non è inusuale assistere a situazioni grottesche come quella di leggere sullo stesso giornale, magari a distanza di poche pagine, valutazioni di calciatori che si contraddicono vicendevolmente. Oppure in televisione ascoltare due teorie inconciliabili tra loro tra un collegamento e l'altro. Conseguenze logiche della qualità che scema in favore della quantità. Si foraggia il pubblico con una massa abnorme, informe ed esagerata di informazioni di mercato come fosse quello l'unico e vero scopo del gioco del calcio. Non il campo, ma la trattativa. La teoria del gossip applicata al football.