Finalmente sabato si riparte. Inizia ufficialmente la nuova stagione. E il risultato sarà fondamentale per le gioie e i dolori dei tifosi nerazzurri. Colgo però l’occasione per condividere con voi un pensiero sulle partite estive, per un discorso comunque molto ampio che cercherò di sintetizzare il più possibile per non tediarvi troppo. Il risultato del calcio di agosto (che poi è in gran parte di luglio, ma fa nulla), o meglio i finali delle varie gare disputate, non conta praticamente nulla. Almeno per me. Quello che è importante è la prestazione del gruppo e la preparazione dei calciatori . La grinta, la voglia di mettersi in mostra col proprio allenatore e così via. Battere 11-0 il Sant’Angelo o perdere 0-1 col Lens è relativo. L’importante è che Inzaghi abbia ricevuto certe risposte dai suoi.

Attenzione: questo non significa però che d’estate ci si possa lasciare andare e affrontare “come capita” ogni partita. Sarebbe da perderti. E così non si consoliderebbe di certo quella tanto agognata mentalità vincente che può portare lontanissimo. Poi non deve essere dimenticato che i tesserati della Beneamata percepiscono un lauto stipendio anche quando la stragrande maggioranza dei tifosi è al mare a godersi le vacanze. Il lavoro di oggi, influirà su quello del domani, quindi è fondamentale incominciare sin da subito con la testa giusta. Ergo: io posso criticare il 4-2 contro il Villarreal non tanto per la sconfitta finale, quanto perché si sono palesate delle difficoltà oggettive per i nerazzurri. E sicuramente alcuni meccanismi andranno rivisti e migliorati.

Sulla carta contro il Lecce non dovrebbe esserci storia. Ma scendere in campo rilassati o comunque certi di avere già i tre punti in tasca complicherebbe terribilmente i piani dei nerazzurri. In realtà credo che in Salento i ragazzi di Inzaghi disputeranno sul verde quella prova, con la giusta abnegazione e voglia di vincere, che è necessaria per partire bene in Serie A. Ma siccome è sempre bene ribadire certi concetti, io mi porto avanti. E non aspetto. Si deve essere Inter anche ad agosto. Con tutto quello che comporta… Ci vediamo sabato al Via del Mare!