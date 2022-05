"La chiesa è vicina, il VAR è lontano, il campo è ghiacciato. Camminerò con attenzione". Un proverbio russo risalente al secondo dopoguerra ci informava già dell'imprescindibilità della moviola in campo, ancor prima che a reclamarne l'utilizzo fosse Biscardi, per 30 anni paladino della volontà popolare ("Vogliamo") e padre della Supermoviola, o moviolone, un'invenzione talmente super che nel 2004 arrivò ad aggiudicarsi l'ambito premio "Moggi d'Oro", a forma d'orologio. Nessuno si sarebbe aspettato che dopo l'effettiva entrata in vigore nella stagione 2017/2018, definita per l'appunto d'adattamento dall'ex responsabile del progetto Rosetti e chiusasi con un bilancio "positivo" anche grazie al successo riscontrato dalla gestione del caso Pjanic-Rafinha, da strumento fondamentale per correggere le sviste degli arbitri nostrani ("Tra i migliori d’Europa" secondo Inzaghi) il VAR si tramutasse in un vero e proprio oggetto incompreso a causa sia dell'improvvisa alterazione di regole e protocolli che del caos portato da alcuni fischietti anarchici e delle scelte scellerate di altri più sbadati ("È petto netto" secondo Spalletti).

Arriviamo a oggi 2022 A.D. in cui il processo del lunedì, o meglio di tutta la settimana, non viene più fatto sugli episodi da moviola, ma sull'uso della stessa moviola. Come se non bastasse, sono arrivati anche 'Tiki Taka' e Chiambretti. Dalle indiscrezioni che circolano attorno ai piani alti della Lega, sarebbe al vaglio già per la prossima stagione l'ipotesi di introdurre il cosiddetto VAR a chiamata, di modo che anche gli occhi di entrambi gli allenatori possano aggiungersi a quelli di arbitri, guardalinee, addetti VAR, AVAR e parentele. Secondo altre fonti sentite da noi in esclusiva, il 2023-2024 segnerà invece il debutto a bordocampo del cosiddetto VAR 2, un secondo schermo (o schermo 2) assegnato a un secondo arbitro (arbitro 2), che verrà posizionato a tre metri di distacco dal monitor principale (VAR 1) e proietterà, mentre l'arbitro 1 si troverà impegnato sul VAR 1 nella revisione dell’episodio dubbio, le immagini in replay dello stesso arbitro 1, dal gesto del monitor con le mani alla corsa dal campo fino al grado di attenzione mostrata durante il check sul VAR 1, per verificare che l'intera procedura si sia svolta in regola con i nuovi protocolli che verranno presentati dal futuro responsabile del VAR, José Mourinho.