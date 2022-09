Quante volte lo abbiamo sentito dire? “Il derby non si gioca, si vince”. È il detto dei puristi delle stracittadina, qualunque essa sia. Anche a Milano, nonostante una storica predilizione per il bel gioco o “giuoco” come direbbe qualcuno e per le prodezze dei singoli, alla fine questa sfida va vinta e basta, senza troppi se e senza troppi ma. E se poi non puoi giore del tutto, allora vada per il pari. Fondamentale non perdere, per non vivere mesi difficili nel contesto cittadino sino al derby di ritorno. La classifica? Quella si guarda un attimo dopo. Al fischio finale di un derby, gioia e dolore esulano dal calcolo, è roba di cuore, che ti dice anche in che condizioni si trovi. Un derby, per chi fequenta l'argomento, può essere più esaustivo di un elettrocardiogramma sotto sforzo.

Ma vediamo come l'Inter arrivi a questa importantissimo esame, dopo tre vittorie e una sconfitta e la fine di una sessione di calcio mercato che non ha privato Simone Inzaghi di un solo big. Questo, nonostante le ormai note difficoltà finanziarie, a cui vanno aggiunte le simpatiche sanzioni Uefa per un Financial Fair Play che ormai ha perso di credibilità per come sia stato impostato da quando è entrato in vigore. Tant'è. L'Inter arriva all'appuntamento priva del suo uomo derby per eccellenza, alias Romelu Lukaku. Nelle due stagioni trascorse in nerazzurro, prima della improvvida sortita verso il Chelsea, Big Rom aveva sempre segnato ai dirimpettai, anche questa volta sarebbe stata un'arma fondamentale per Simone Inzaghi. Purtroppo l'infortunio muscolare accusato durante un allenamento che precedeva la gara vinta con la Cremonese, non è cosa da poco per un fisico importate come quello del belga.